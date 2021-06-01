Бывший исполнительный директор «Открытая Россия» Андрей Пивоваров в ИВС Санкт-Петербурга ожидает отправки в Краснодар

Ранее политика задержали по статье о деятельности «нежелательной организации», а в квартире у него прошли обыски.

Ночной обыск прошел в рамках уголовного дела, которое было заведено на политика в Краснодаре. Что изъяли по итогам следственных действий, пока не известно. Отмечается, что в квартире политика в это время мог находиться его малолетний сын.

Ранее лайнер, на котором из аэропорта Пулково должен был вылететь политик, остановили после руления. До этого, как написал Пивоваров в своем Telegram-канале, он без проблем прошел таможенный контроль и досмотровую зону.

Из салона самолета Пивоварова вывели сотрудники ФСБ, после чего доставили его на допрос в Следственный комитет. Как рассказал в письме бывший исполнительный директор «Открытой России», уголовное дело по статье о деятельности «нежелательной организации» было возбуждено в Краснодаре, куда политик собирался отправиться в ближайшее время.

Из-за готовящегося ужесточения законодательства о деятельности организаций, признанных властями нежелательными, «Открытая Россия» объявила о самоликвидации за два дня до возбуждения дела. Вся работа на сегодняшний день прекращена, а членство участников аннулировано. При этом сама организация не была признана нежелательной

Как сообщает «Правозащита Открытки», обыски сейчас также проходят у экс-председателя «Открытой России» Александра Соловьева, политика Дмитрия Гудкова и главы его штаба Виталия Венедиктова.