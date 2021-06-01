В столичные медучреждения поступила вакцина от коронавируса «КовиВак» Центра имени Чумакова

По данным московского департамента здравоохранения, сейчас доступно 3 тысяч доз, прививки начнут делать в ближайшее время в нескольких центрах вакцинации. Об этом пишет газета РБК. Первоначально граждан была доступна только вакцина «Спутник». Затем в оборот поступил препарат, разработанный новосибирским центром «Вектор».

Мэр Москвы ранее пожаловался, что процент привитых в Москве меньше, чем в любом другом европейском городе несмотря на бесплатную вакцинацию и стимулирующие меры, такие как выплаты пенсионерам.