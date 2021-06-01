К политику Александру Соловьеву пришли с обыском

Как говорится в «Твиттере» экс-главы «Открытой России» Андрея Пивоварова, скорее всего это связано с делом о сотрудничестве с нежелательной организацией. Оно было заведено в отношении самого Пивоварова — оппозиционер находится в питерском ИВС и ждет отправки в Краснодар, где должны продолжится следственные действия.

У полиции ранее неоднократно возникали претензии к «Открытой России», так как они считали, что она связана с британской Open Russia Civic Movement, признанной нежелательной организацией в России.

За два дня до возбуждения уголовного дела «Открытая Россия» объявила о самоликвидации. Накануне силовики не дали Пивоварову улететь в Варшаву — его сняли с самолета, который готовился к взлету в аэропорту Пулково.