Сыры и мороженое с сегодняшнего дня подлежат обязательной маркировке

Некоторые производители предупреждают о подорожании продукции. Согласно правилам, которые утвердило правительство в декабре прошлого года, на упаковку или ярлык молочной продукции должен наноситься двухмерный штрихкод, содержащий данные о товаре.

Производители также обязаны обмениваться данными с государственной информационной системой мониторинга «Честный знак». С начала года компаниям рекомендовали подключаться к системе на добровольной основе, чтобы минимизировать возможные риски, связанные со вступлением требований в силу.

Теперь они становятся обязательными для сыров, мороженого и прочих видов пищевого льда. С 1 сентября — для остальной молочной продукции со сроком годности более 40 дней, а с 1 декабря — с меньшим сроком годности. Фермерам дана отсрочка до конца будущего года.

Ряд производителей отмечали, что система предполагает серьезные капитальные затраты, в том числе на ПО, закупку и обслуживание спецоборудования, обучение персонала. А это, в свою очередь, заметно отразится на себестоимости продукции.

Впрочем, в Минсельхозе считают, что вступление в силу новых законодательных актов не повлечет за собой подорожания сыров и мороженого, так как их запасов на российском рынке достаточно для удовлетворения потребностей населения.