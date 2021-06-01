В Москве сегодня пройдет шествие за введение лицензий на работу няней и сиделок

Власти эту акцию согласовали. В 14:00 у метро «Парк Культуры» родители, чьи дети пострадали от халатности нянь, соберутся, чтобы пройти колонной по Бульварному кольцу.

Они считают, что людей, которые работают с детьми, необходимо обучать, проверять и лицензировать. Это касается как индивидуальных предпринимателей, так и сотрудников детских садов и других подобных учреждений. Организаторы назвали сегодняшнюю акцию шествием матерей.

Они отмечают, что в России с детьми неоднократно происходили происшествия под присмотром «домашних нянь», которые позже категорически отказывались нести ответственность за свои действия.

Ранее организаторы шествия также составили петицию с требованием ввести профессию «няня» в список лицензируемых видов деятельности. На сайте change.org её подписали более семи тысяч человек.

Сегодняшняя акция также приурочена к Международному дню защиты детей. Его отмечают в первый день лета с 1950-го года.