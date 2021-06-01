Тихановская анонсировала международную конференцию «Демократические выборы для решения кризиса в Белоруссии»

Она пройдет сегодня и завтра в онлайн-формате. Цель конференции — обсудить, как прийти к досрочным выборам и как их провести, говорится на сайте экс-кандидата в президенты.

Там отмечается, что «захват самолета с Романом Протасевичем, уничтожение TUT.by, самоубийство 17-летнего Дмитрия Стаховского, который не выдержал политического преследования, — это все последствия того, что Лукашенко сфальсифицировал выборы и удерживает власть силой».

По словам Тихановской, оппозиция борется за то, чтобы остановить насилие, освободить политзаключенных и вернуть в страну честные, свободные выборы. Только исполнение всех трех целей, по мнению политика, может комплексно решить кризис в Белоруссии.

Мероприятие проводят ряд международных организаций под патронажем самой Тихановской, которая планирует выступить с докладом. Ожидается также выступление ее соратников, в том числе, советника Франка Вячорки, представителей Европарламента, ОБСЕ, США и международных экспертов по выборам.

Приглашение отправлено и представителям действующей белорусской власти, однако пока нет данных, примут ли они участие в мероприятии.