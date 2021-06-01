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05:09, 01 июня 2021

Швеция стала последней скандинавской страной, которая вводит послабления карантинного режима

С сегодняшнего дня начинают действовать более свободные правила, которые касаются допустимого количества людей на спортивных мероприятиях, концертах на открытом воздухе, в кинотеатрах и на рынках. Продлеваются часы работы баров, отменяется требование о наличии отрицательного теста на коронавирус для въезжающих из соседних стран.
Как отмечает газета Financial Times, Швеция единственная европейская страна, не вводившая существенные ограничения прошлой весной. При этом раньше июля новых послаблений от властей ждать не стоит.


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