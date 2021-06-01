В России официально открывается купальный сезон

Всего, как рассказали агентству ТАСС в МЧС, в регионах страны должны заработать более трех тысяч пляжей. При этом их количество может быть увеличено в связи с тем, что из-за закрытых границ приток людей на водоемы внутри страны будет повышенным. Спасатели отмечают, что не все пляжи получат разрешение на эксплуатацию – поводом для их закрытия, в частности, может стать неочищенное в зоне купания дно или заключение Роспотребнадзора. В ведомстве напомнили, что с 1 января вступил в силу закон, запрещающий приходить на пляжи с животными, за исключением собак-поводырей.