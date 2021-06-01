Владимир Зеленский выступил за создание нового формата переговоров по Украине

Глава государства считает, что он должен включать в себя вопросы Крыма, «Северного потока-2», гарантий безопасности и партнерства Киева и НАТО. В таком случае, как сказал президент в интервью немецкой газете «Франкфуртер альгемайне цайтунг» «нормандский формат» и его темы стали бы частью новой конструкции. По словам Зеленского, сейчас все участники «боятся называть Россию стороной конфликта» и выбрали стратегию «осторожной дипломатии».
2021-06-01T05:07:08+03:00
2021-06-01T05:07:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:07, 01 июня 2021
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