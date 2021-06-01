Дома у экс-главы «Открытой России» прошел ночной обыск

Как рассказала агентству «Интерфакс» координатор «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова, оппозиционный политик воспользовался 51-й статьей Конституции и не стал свидетельствовать против себя.

В «Твиттере» Андрея Пивоварова говорится, что уже сегодня его этапируют в Краснодар для продолжения следственных действий, а до этого он пробудет в петербургском ИВС. Пивоваров — подозреваемый по делу о деятельности нежелательной организации. Накануне политика сняли с самолета, который должен был вылететь в Варшаву. Об этом «Эху Москвы» рассказал сам Андрей Пивоваров.

Он связывает свое задержание и объявление в розыск только с политическими мотивами, поскольку, по его словам, закон он не нарушал.

Сам он назвал преследование «бредом», мотивировав это тем, что «Открытая Россия» не является нежелательной организацией — таковой была признана британская Open Russia Civic Movement. Кроме того, за два дня до возбуждения дело «Открытая Россия» объявила о самоликвидации. Тогда это как раз объяснили желанием защитить сотрудников от претензий со страны властей.