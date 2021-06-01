Лидер «Единой России» заявил о необходимости уважительно отношения к протестующим

В интервью газете «Коммерсант» и к нему нужно относиться внимательно». При этом, по словам зампреда Совета безопасности, за митингами, проходящими с нарушениями, последует ответная реакция властей. Медведев также прокомментировал решения, принятые против организаций Алексея Навального. Он сказал, что оппозиционер и его соратники очень долгое время работали в абсолютно спокойном режиме, пока не начали нарушать закон.