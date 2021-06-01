Российские хоккеисты досрочно пробились в плей-офф чемпионата мира

Национальная команда в серии буллитов обыграла Швецию в матче группового этапа, возглавила группу и гарантировала себе выход в четвертьфинал турнира. Шведы же впервые в своей истории не смогли добраться до этого этапа первенства – с того момента, как был принят текущий формат плей-офф в 1992 году.

Российским хоккеистам предстоит провести еще один матч – игра против сборной Белоруссии пройдет уже сегодня. Плей-офф чемпионата мира стартует послезавтра.