Бразилия на неопределенный срок ограничила въезд иностранцев на территорию государства

Запрет касается любого наземного и водного транспорта и не распространяется только на авиасообщение. Об этом пишет газета «Глобу». Власти опасаются распространения новых вариантов вируса, которые ранее были обнаружены в Великобритании, ЮАР и Индии. Сохраняется полный запрет на въезд тех, кто за две недели до пересечения границы был в вышеуказанных странах. Для прилета в Бразилию иностранцы должны предоставить отрицательный тест на коронавирус.

Страна занимает третье место в мире по числу инфицированных и второе — по количеству жертв эпидемии.