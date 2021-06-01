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04:07, 01 июня 2021

Бразилия на неопределенный срок ограничила въезд иностранцев на территорию государства

Запрет касается любого наземного и водного транспорта и не распространяется только на авиасообщение. Об этом пишет газета «Глобу». Власти опасаются распространения новых вариантов вируса, которые ранее были обнаружены в Великобритании, ЮАР и Индии. Сохраняется полный запрет на въезд тех, кто за две недели до пересечения границы был в вышеуказанных странах. Для прилета в Бразилию иностранцы должны предоставить отрицательный тест на коронавирус.
Страна занимает третье место в мире по числу инфицированных и второе — по количеству жертв эпидемии.


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