АвтоВАЗ столкнулся с нехваткой импортных комплектующих для машин

Как выяснила газета «Коммерсант», производитель приостановит выпуск Lada Xray, Largus и Granta. Пока конвейер планируют остановить на два дня. Причиной называют проблемы у поставщика электроники и рулевых систем – компании Bosch. Они связаны с карантинными ограничениями в Малайзии. При этом отмечается, что другие автопроизводители в России, сотрудничающих с немецким концерном – Renault и Nissan – о приостановке пока не говорят.

По мнению экспертов, в случае, если проблема затянется, АвтоВАЗ сможет обратиться к другим поставщикам.