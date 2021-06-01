В России вступил в силу закон о просветительской деятельности

Поправки ввели понятие «просветительской деятельности» и передали правительству полномочия по определению ее порядка и формы. В Госдуме объясняли, что новая норма призвана оградить в первую очередь школьников и студентов от антироссийской пропаганды, подаваемой под видом просветительской деятельности.

Появление законопроекта вызвало большой резонанс. Против него выступили деятели науки, искусства, бизнеса и образования. Первоначальный вариант документа, как пишет газета РБК, набрал 25 тысяч отрицательных откликов, однако нового до сих пор не появилось.