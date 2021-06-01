Немецкая делегация отправилась в США, чтобы обсудить «Северный поток-2»

По данным правительственного источника медиагруппы «Функе», в ее состав вошли советники канцлера по внешнеполитическим и экономическим вопросам. Как ожидается, они встретятся с помощником американского президента и торговым представителем страны. Помимо «Северного потока-2» стороны должны обсудить сложности в экономических отношениях между Вашингтоном и Берлином. В частности, будет поднят вопрос пошлин на сталь и алюминий, которые ввел предыдущий глава Белого дома Дональд Трамп.

США ранее отказались вводить санкции против оператора проекта, считая их контрпродуктивными. Вместо этого ограничения затронули дюжину судов, задействованных в работах по укладе труб.