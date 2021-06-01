В Израиле отменили все карантинные ограничения, кроме масочного режима

Об этом сообщает государственное радио «Кан». Соответствующее решение принято властями на фоне низкого и стабильного уровня заболеваемости коронавирусом в стране. Минздрав не зарегистрировал роста даже на фоне широкомасштабного возвращения к работе экономики и системы образования. При этом в ведомстве отметили, что ограничения на въезд и выезд в Израиль будут оставаться в силе.

По подсчетам медиков более половины населения в стране уже привито от коронавируса.