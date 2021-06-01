Жительница Подмосковья рассказала об ошибке врачей, которые убедили семью похоронить чужого деда

Пользовательница фейсбука Варвара Корчашкина – его внучка — написала, что родным, приехавшим забрать тело, пояснили, что после инсульта, смерти и вскрытия черты лица очень меняются. Позже выяснилось, что умер другой пациент, лежащий в той же палате. Теперь семья не может забрать родственника, поскольку он везде числится как умерший. Они подали заявления в правоохранительные органы и другие ведомства. Кроме того, возникла проблема с эксгумацией тела с семейного захоронения на кладбище.

В солнечногорской областной больнице родных заверили, что всех ответственных за инцидент уволили.