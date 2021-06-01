Глава ВТБ счел нереалистичным отключение России от SWIFT

В интервью РБК Андрей Костин сказал, что не верит в то, что межбанковская система передачи информации о платежах перестанет работать в стране. Он отметил, что для нанесения удара по банковскому сектору SWIFT не нужен. У США есть свой инструмент – введение ограничений, которые грозят, например, европейским финансовым организациям за контакты с подсанкционными компаниями.

В конце апреля Европарламент принял резолюцию, предписывающую отключить Россию от SWIFT в случае агрессии против Украины. Прямых полномочий у ЕС на это, впрочем, нет, так как SWIFT – частная компания.