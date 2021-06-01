Большинство россиян, согласно опросу ВЦИОМ, поддерживают идею привлечения заключенных к работе вместо мигрантов

Согласно исследованию, на которое ссылается газета РБК, положительно инициативу оценили более 70% респондентов, при этом свыше 60% считают, что и сами осужденные предпочтут отбывать наказание именно таким образом. Главный довод, тех, кто высказался за эту идею заключается в том, что работа заключенных станет возмещением ущерба пострадавшим. Противники же считают, что осужденные должные быть изолированы от общества.
2021-06-01T03:05:21+03:00
2021-06-01T03:05:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 01 июня 2021
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