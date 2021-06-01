Большинство россиян, согласно опросу ВЦИОМ, поддерживают идею привлечения заключенных к работе вместо мигрантов

Согласно исследованию, на которое ссылается газета РБК, положительно инициативу оценили более 70% респондентов, при этом свыше 60% считают, что и сами осужденные предпочтут отбывать наказание именно таким образом. Главный довод, тех, кто высказался за эту идею заключается в том, что работа заключенных станет возмещением ущерба пострадавшим. Противники же считают, что осужденные должные быть изолированы от общества.