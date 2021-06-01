В квартире экс-главы «Открытой России» проводят обыск

. Как рассказала агентству «Интерфакс» координатор «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова, его доставят в Краснодар, где было заведено уголовное дело. Как ожидается, там же ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Пивоварова накануне сняли с самолета, который должен был вылететь в Варшаву. Сам он назвал преследование «бредом», отметив, что «Открытая Россия» не является нежелательной организацией – таковой была признана британская Open Russia Civic Movement. Кроме того, за два дня до возбуждения дела «Открытая Россия» объявила о самоликвидации.