ВОЗ будет обозначат штаммы коронавируса буквами греческого алфавита

В организации рассказали, что для ключевых вариантов вируса установили простые, легкие для произношения и запоминания маркировки. Новая система не приведет к отказу от нынешней системы научных наименований, которую по-прежнему будут использовать в исследованиях.

Во Всемирной организации здравоохранения свое решение объяснили тем, что люди по всему миру часто называют штаммы коронавируса по названиям стран, где они были обнаружены, однако это может носить порочащий и дискриминационный характер.

Ранее власти Индии потребовали от соцсетей удалить сообщения с упоминанием «индийской мутации» вируса.