Дмитрий Медведев спрогнозировал преобладание в российской политической системе 2-3 крупных партий

В интервью газете «Коммерсант» председатель «Единой России» напомнил свои же слова восьмилетней давности о том, что рано или поздно структуризация политического поля все равно произойдет. Он назвал плохим вариантом для страны, когда соревнуются десятки «живопырок, между ними распределяются голоса, а в результате в парламенте невозможно найти консенсус». Лидер единороссов также отметил, что еще будучи президентом подписал закон, упрощающий регистрацию политических партий.
2021-06-01T02:09:25+03:00
2021-06-01T02:09:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:09, 01 июня 2021
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