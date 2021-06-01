Дмитрий Медведев спрогнозировал преобладание в российской политической системе 2-3 крупных партий

В интервью газете «Коммерсант» председатель «Единой России» напомнил свои же слова восьмилетней давности о том, что рано или поздно структуризация политического поля все равно произойдет. Он назвал плохим вариантом для страны, когда соревнуются десятки «живопырок, между ними распределяются голоса, а в результате в парламенте невозможно найти консенсус». Лидер единороссов также отметил, что еще будучи президентом подписал закон, упрощающий регистрацию политических партий.