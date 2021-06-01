Лидеры Франции и Германии потребовали объяснений от Дании и США из-за сведений о шпионаже за европейскими политиками

Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель в ходе совместной видеоконференции назвали эти действия неприемлемыми для союзников.

Ранее датская телерадиокомпания DR сообщила, что американское Агентство национальной безопасности, пользуясь сотрудничеством с датской военной разведкой с 2012 по 2014 годы шпионило за политиками чиновниками Германии, Швеции, Норвегии и Франции. Впервые данные о прослушке появились еще семь лет назад – тогда их опубликовал экс-сотрудник спецслужбы Эдвард Сноуден.