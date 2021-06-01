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02:07, 01 июня 2021

Задержанная в Белоруссии София Сапега по словам адвоката испытывает панические атаки

Как сказал в интервью агентству «Интерфакс» Александр Филанович, его подзащитная в целом с ними справляется и не жалуется. Как ожидалось, еще накануне Сапеге должны были официально предъявить обвинение, однако адвокат уточнил, что следственные действия продлятся до сегодняшнего дня. Вчера Минский суд отказался удовлетворить жалобу защиты на задержание россиянки.
Сапегу, по данным правозащитников, подозревают в разжигании вражды. Ранее она на камеру сказала, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках. Россиянка была задержана на позапрошлой неделе вместе со своим спутником – сооснователем телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем.


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