Россия возобновляет полеты в Великобританию и еще несколько стран

С 10 июня, согласно решению властей, открывается авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватием.

При этом запрет на полеты в Турцию и Танзанию остается продлен как минимум до 21 июня. Это мотивировано сложной эпидемиологической обстановкой на популярных у россиян туристических направлениях. В Российском союзе туриндустрии агентству «Интерфакс» сказали, что решение властей стало новым тяжелым ударом для бизнеса, который надеялся на возобновление авиасообщения.