Теннисистка Наоми Осака снялась с турнира Roland Garros из-за нежелания общаться с журналистами

Четырехкратная победительница турниров Большого шлема написала в Твиттере, что так будет лучше для чемпионата, других игроков и ее здоровья. По словам японки, она с 2018 года страдала от длительных периодов депрессии. Общение с прессой заставляет спортсменку сильно нервничать в попытках подобрать лучшие ответы. При этом она извинилась перед журналистами и отметила, что они всегда были к ней добры.

Ранее организаторы Roland Garros оштрафовали Осаку на 15 тысяч долларов после того, как она отказалась участвовать в пресс-конференции и пригрозили ей дисквалификацией после повторения этого случая.