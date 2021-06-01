Французские следователи начали допрашивать экс-главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона

Группа правоохранителей специально прибыла в Ливан, где он находится после бегства из-под ареста в Японии. Об этом сообщает агентство Рейтер. Адвокаты Гона называют допрос первой возможностью правосудия для их подзащитного. Ранее бывший руководитель автоконцерна обвинял японские власти в сговоре и заявлял, что у него не было шанса на справедливый суд на территории островного государства.

Гона обвиняют в возможных злоупотреблениях и использовании средств компании в личных целях.