Прага призвала Москву отказаться от составления списка недружественных стран

В заявлении на сайте чешского МИД говорится, что в противном случае, стороны едва ли смогут вернуться к дипломатическому общению. Кроме того, как отметили во внешнеполитическом ведомстве, подобные списки противоречат Венской конвенции.

Перечень, о котором идет речь, был составлен по поручению российского президента. В список попали только США и Чехия. Для дипломатических представительств этих стран введены ограничения на наем персонала. Перечень появился на фоне скандала с высылкой дипломатов, который последовал за обвинениями Праги в адрес Москвы о причастности к взрывам на военном складе в 2014 году.