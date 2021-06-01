Россия продлила запрет на полеты в Турцию и Танзанию

Как сообщил оперативный штаб по борьбе с эпидемией, ограничения останутся в силе про меньшей мере до 21 июня. Это мотивировано сложной эпидемиологической обстановкой на популярных у россиян туристических направлениях. В Российском союзе туриндустрии агентству «Интерфакс» сказали, что решение властей стало новым тяжелым ударом для бизнеса, который надеялся на возобновление авиасообщения.

Между тем Россия с 10 июня возобновляет полеты в Великобританию и еще семь стран: Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватию.