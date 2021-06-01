Экс-главу «Открытой России», задержанного по статье сотрудничестве с нежелательной организацией, везут в Краснодар

Дело на Андрея Пивоварова завели местные следователи – это произошло 29 мая. Об этом в письме, переданном через адвоката, сообщил сам оппозиционный политик. Оно опубликовано в его твиттере. Пивоваров назвал преследование «бредом», мотивировав это тем, что во-первых «Открытая Россия» не является нежелательной организацией, а во-вторых она была закрыта за два дня до возбуждения дела. Организация объявила о самоликвидации, объяснив это желанием защитить сотрудников. «Открытая Россия» не признана нежелательной организацией, однако полиция считает, что она связана с признанной таковой британской Open Russia Civic Movement.

Пивоварова сегодня сняли с самолета, который готовился вылететь в Варшаву. Он написал, что его задержало ФСБ.