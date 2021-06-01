Франция потребовала объяснений от США и Дании в связи со скандалом со слежкой за европейскими политиками

НА ответ Вашингтона и Копенгагена рассчитывает французский президент Эммануэль Макрон:

«Это неприемлемо для союзников, а еще менее приемлемо для европейских союзников и партнеров. Я привержен доверию, которое объединяет европейцев и американцев. Между нами нет места подозрениям. Мы ожидаем полной ясности. Мы ожидаем, что наши датские и американские партнеры предоставят полную информацию в контексте этих разоблачений».

К требованиям Макрона присоединилась и канцлер Германии Ангела Меркель. Политик уверена, что датская сторона сумеет оправдать возложенное доверие.

Сразу несколько европейских изданий написали о том, что Агентство национальной безопасности США использовало датскую инфраструктуру для слежки за высокопоставленными политиками. Одним из объектов слежки была глава немецкого правительства.