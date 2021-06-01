Z Архив новостей новости
5 1 6 175
00:05, 01 июня 2021

Франция потребовала объяснений от США и Дании в связи со скандалом со слежкой за европейскими политиками

НА ответ Вашингтона и Копенгагена рассчитывает французский президент Эммануэль Макрон:

«Это неприемлемо для союзников, а еще менее приемлемо для европейских союзников и партнеров. Я привержен доверию, которое объединяет европейцев и американцев. Между нами нет места подозрениям. Мы ожидаем полной ясности. Мы ожидаем, что наши датские и американские партнеры предоставят полную информацию в контексте этих разоблачений».

К требованиям Макрона присоединилась и канцлер Германии Ангела Меркель. Политик уверена, что датская сторона сумеет оправдать возложенное доверие.

Сразу несколько европейских изданий написали о том, что Агентство национальной безопасности США использовало датскую инфраструктуру для слежки за высокопоставленными политиками. Одним из объектов слежки была глава немецкого правительства.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Берлине Неделю назад лайнер этого же перевозчика принудительно сел в Минске, двух его пассажиров задержали, что спровоцировало международный скандал…

5 73 6 6026
Новости

Шойгу: Двадцать новых соединений воинских частей будет создано в Западном военном округе По его словам, это будет ответом на действия стран НАТО…

5 60 6 6351
Блоги

Сергей Марков политолог

Праймериз «Единой России» сильно недооценены в общественном мнении Именно на праймериз определились более 40% персоналий, кто будет депутатом Госдумы в будущем созыве. А никто из публики особенно внимания не обратил…

5 55 6 6006 11:28
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Идти дорогой Сахарова Мы должны бросить этой власти открытый вызов, как это сделал в свое время Андрей Сахаров. Пришло время начать формирование Гражданского Конгресса – открытого сетевого объединения сторонников демократии…

5 57 6 8772 25.05
Блоги

+ Мать Романа Протасевича просит мировое сообщество обратить внимание на происходящее с ее сыном Мать Романа Протасевича просит мировое сообщество обратить внимание на происходящее с ее сыном «Они его убьют!»...

5 156 6 27849 28.05
8читать ;смотреть
Голосование
Кто лучше?
5 96 6 17229 25.05
Новости

Россия продолжает готовиться к возможному отключению от международной межбанковской системы SWIFT Создается свой аналог системы…

5 30 6 5500
Блоги

В России стартовал конкурс худших школьных туалетов Конкурс организовала компания-производитель чистящих средств для туалета…

5 174 6 32076 28.05
Блоги

+ Александр Лукашенко: Я действовал законно, защищая людей Александр Лукашенко: Я действовал законно, защищая людей «Принуждение лайнера к посадке истребителем МиГ-29 — абсолютная ложь!»..

5 188 6 35543 26.05
8читать ;смотреть
Новости

РФ, по словам секретаря Совбеза Патрушева, может применить силу в ответ на недружественные действия других государств Это предусмотрено в новой редакции Стратегии национальной безопасности…

5 45 6 8821
Блоги

Департамент по авиации Республики Беларусь: Об инциденте с аварийной посадкой самолета RyanAir В качестве доказательства, что на решение экипажа рейса RF4978 не оказывалось давление, угрозы и принуждения, представляем записи переговоров диспетчер-пилот…

5 129 6 27122 25.05
Блоги

Мосгорсуд вынес приговор полицейским, которые подбросили наркотики журналисту Голунову Ключевой фигурант, подполковник Игорь Ляховец получил 12 лет…

5 109 6 23208 28.05
Блоги

Сергей Марков политолог

Это ожидания, а не ультиматум Россия не будет злоупотреблять сложным положением Белоруссии и что-то требовать от Лукашенко. Это не стиль великой и благородной России…

5 73 6 17367 28.05
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Я бы сравнил таких «мастеров пера» с антипрививочными невеждами Внесу ясность в смысл моих заявлений, потому что кое-кто из журналистов решил по-своему интерпретировать антиковидные меры, принимаемые в Чеченской Республике…

5 41 6 9870 28.05
Блоги

«Вранье». Бывший сотрудник ФБК ответил на обвинения в краже базы сторонников Навального «Из того, что там есть, я только вижу какую-то хакерскую атаку на мой банк. Потому что распечатки с моего банка выглядят как настоящие. А обвинения в том, что я что-то там взломал, выглядят не очень»...

5 32 6 7573 15:33
Блоги

Денис Драгунский писатель

Еще одна глупая ложь про СССР Не надо к мифу о советском пломбире добавлять миф о том, что советское общество было «этнически безразличным»...

5 532 6 125273 27.05

Популярное за неделю

Новости

фото: Андрей Стекачев / Inc. Основательница сети кафе «Андерсон» отказалась выступать на ПМЭФ из-за билета за почти миллион рублей Омбудсмен малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова написала в Facebook, что ее попросили оплатить регистрационный взнос…

5 9 6 14458
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Лукашенко от операции изолировали. Ему купили телескоп, заперли на каком-то чердаке и велели следить, не появятся ли самолеты НАТО. И никуда не звонить, ничем не мешать…

5 50 6 109438 26.05
#слушать 52:27 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Кто лучше?
5 96 6 17262 25.05
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

«В Крым пока летать не будем» Учитесь, безголовые российские «патриоты». Смотрите, какие мотивы у ваших «союзничков» из Беларуси. Чистое потребительство. Пока вы, чудаки, рубаху рвали за идею, в Минске в кармане мусолят деньги…

5 160 6 176607 30.05
Блоги

Юлия Латынина журналист

+ О захвате Романа Протасевича О захвате Романа Протасевича Государственный терроризм и его последствия…

5 83 6 82075 25.05
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9133970
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4921167

Сегодня в эфире