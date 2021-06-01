Правительство проведет сегодня совещание с металлургами

Представителей отрасли пригласили после заявления первого вице-премьера Андрея Белоусова о том, что компании должны вернуть государству 100 миллиардов рублей.

Совещание инициировал глава Минпромторга Денис Мантуров — с владельцами крупнейших металлургических компаний страны он планирует обсудить рост цен на металл для государственных проектов. Об этом изданию РБК рассказали два источника, близких к этим компаниям. По их данным, присутствовать лично согласились основатель UC Rusal Олег Дерипаска, владелец «Русской медной компании» Игорь Алтушкин, гендиректор «Металлоинвеста» Назим Эфендиев и другие бизнесмены. Совещание созвали после того, как вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что металлурги, цитата, «нахлобучили» государство на 100 миллиардов рублей. С его точки зрения, компании в разы увеличили свои доходы за счет роста цен на внутреннем рынке. Белоусов считает, что они должны вернуть сверхприбыль в бюджет. С ним согласен и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он считает недопустимым, что цены на внутреннем рынке необоснованно растут, а компании получают сверхприбыль.

Несколько лет назад Белоусов предлагал изъять у бизнеса 50 миллиардов рублей сверхдоходов и направить их на выполнение майских указов, но этот план так и не был реализован