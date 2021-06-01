Задержанного в Санкт-Петербурге оппозиционного политика Андрея Пивоварова планируют перевезти в Краснодар

Именно там было возбуждено уголовное дело о нежелательной организации, по которой он проходит, сообщает представитель защиты Пивоварова. Накануне поздно вечером, как пишет сайт «ОВД-Инфо», адвоката пустили к оппозиционеру. За несколько часов до этого его задержали в аэропорту Пулково, успел рассказать «Эху Москвы» сам политик.

Пивоваров связывает преследование со своей политической деятельностью. Ране он возглавлял организацию «Открытая Россия», которая на днях объявила о своем закрытии. Ранее Генпрокуратура признала нежелательной структуру с аналогичным названием, которая была зарегистрирована в Великобритании.