В законопроекте, который внесло правительство говорится, что это позволит усилить доступ Министерства юстиции к банковской тайне позволит усилить финансовый контроль за некоммерческими организациями
Сейчас такие полномочия есть у Банка России, глав и сотрудников госкорпораций, Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования, кредитных, аудиторских и других организаций, — напоминает интернет-издание «Медиазона».
Российское правительство просит Госдуму предоставить Министерству юстиции доступ к банковской тайне
В законопроекте, который внесло правительство говорится, что это позволит усилить доступ Министерства юстиции к банковской тайне позволит усилить финансовый контроль за некоммерческими организациями