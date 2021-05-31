Российское правительство просит Госдуму предоставить Министерству юстиции доступ к банковской тайне

В законопроекте, который внесло правительство говорится, что это позволит усилить доступ Министерства юстиции к банковской тайне позволит усилить финансовый контроль за некоммерческими организациями

Сейчас такие полномочия есть у Банка России, глав и сотрудников госкорпораций, Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования, кредитных, аудиторских и других организаций, — напоминает интернет-издание «Медиазона».