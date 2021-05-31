Суд в Новосибирске арестовал полицейского, который застрелил местного жителя при задержании

Следствие накануне изменило квалификацию уголовного дела, после того, как стало известно о смерти пострадавшего. Теперь сотрудник ДПС проходит по статье о причинении смерти по неосторожности. Сам инцидент произошел в минувшую пятницу, когда наряд ДПС пытался задержать водителя и пассажиров машины, не остановившейся н по требованию полицейских.