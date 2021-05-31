Сборная России по хоккею досрочно вышла в четвертьфинала чемпионата мира

В матче группового этапа со шведами завершилось основное время. Счет — 2:2. Игра продолжится в дополнительное время. Тем не менее такой результат уже гарантировал россиянам выход в плей-офф.

Изначально часть матчей этого турнира должна была пройти в Минске. Однако Международная хоккейная федерация отменила игры в столице Белоруссии, как сообщается, из соображений безопасности. Это произошло после нескольких месяцев протестов в республике, а также после того, как ряд крупных спонсоров чемпионата пригрозили прекратить финансовую поддержку, если Белоруссию не лишат права проведения первенства.