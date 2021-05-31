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22:31, 31 мая 2021

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать новый формат переговоров по урегулированию ситуации в регионе

При этом он выступил за сохранение диалога в рамках «нормандской четверки». Это могло бы стать частью нового варианта, сказал украинский лидер немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Зеленский пояснил, что «нормандская четверка» обсуждает проблему Донбасса. Но там нет речи ни о Крыме, ни о трубопроводе «Северный поток — 2», ни о гарантиях безопасности. При этом, подчеркнул президент Украины, все участники боятся называть Россию стороной конфликта.


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