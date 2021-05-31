Задержанного оппозиционного политика Андрея Пивоварова доставили в отдел СК по Санкт-Петербургу

По предварительной информации, его хотят допросить в рамках уголовного дела о деятельности нежелательной организации. Ранее Пивоваров возглавлял организацию «Открытая Россия», Генпрокуратура признала нежелательной одноименную британскую структуру. На днях российское объединение объявила о своем закрытии. Пивоварова задержали сегодня в петербургском аэропорту Пулково, когда его самолет должен был взлетать. По словам оппозиционера, перед этим он прошел все необходимые проверки на пограничном контроле и таможне.