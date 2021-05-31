В Совбезе ООН сообщили о первом в истории случае нападения боевого дрона на людей без приказа со стороны человека

Инцидент произошел в Ливии во время столкновений правительственных сил и Ливийской национальной армией под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Речь идет о боевом дроне под названием Kargu-2, произведенном турецкой военно-технической компанией. Он оснащен взрывчаткой и может совершить самоподрыв. Об этом пишут СМИ со ссылкой на отчет группы экспертов Совета Безопасности ООН по Ливии. В документе отмечается, что коптер самостоятельно выследил живую цель и атаковал ее. Дрон работал в «высокоэффективном автономном режиме», то есть был запрограммирован для атаки целей без команды от оператора. Подобный случай задокументирован впервые. Пока об атаке известно не так много. Привела ли она к человеческим жертвам, не сообщается.

Этот инцидент, вероятно, активизирует дискуссию о необходимости особого контроля над такими вооружениями. Против запрета на использование боевых дронов выступают США и Россия.