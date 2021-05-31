Ограничения на полеты в Турцию могут продлить после 1 июня

О таком решении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом агентству ТАСС рассказали сразу два источника.

Пока нет официальной информации, туристы и турбизнес не понимают дальнейшего алгоритма действий, сказала «Эху Москвы» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

По словам Ирины Тюриной, в случае продления ограничения туристы с большой вероятностью будут переносить даты поездок в Турцию, поскольку большинство зарубежных направлений закрыты, а внутренние туры раскуплены. В оперативном штабе в апреле объясняли решение запретить большинство полетов в Турцию ухудшением эпидемиологической ситуации в республике. Между тем сегодня турецкие власти объявили о смягчении ряда карантинных мер.