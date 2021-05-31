Соратники Навального хотят добиться привлечения к ответственности подозреваемого в хищении данных его сторонников

Соратники Алексея Навального хотят добиться привлечения к ответственности в других странах подозреваемого в хищении данных сторонников оппозиционера. Как рассказал «Эху Москвы» глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией* Георгий Албуров, они планируют подать в МВД разных стран заявления о преступлении.

Ранее ФБК обвинил в сливе базы данных бывшего сотрудника Фонда, Федора Горожанко. По словам Албурова, действия предполагаемого виновника утечки затрагивают интересы не только россиян.

По мнению Албурова люди, причастные к взлому базы данных нарушили 5 статей Уголовного кодекса России. Сам Федор Горожанко в интервью «Эху Москвы» отверг обвинения в утечке или хищении данных.

Горожанко добавил, что ажиотаж вокруг его личности ему неприятен, но серьезных последствий он не ожидает.

* Российские власти считают Фонд борьбы с коррупцией иностранным агентом.

