Оппозиционного политика Андрея Пивоварова задержали в аэропорту Санкт-Петербурга

Он рассказал «Эху Москвы», что уже прошел проверку на таможне, его самолет готовился взлететь, когда воздушное судно вернули обратно. Сейчас Пивоваров находится в пулковском отделении ФСБ. О причинах задержания ему не говорят. В то же время силовики утверждают, что он будто бы объявлен в розыск.И его собираются отвезти в отдел СК. Политик отмечал ранее, что планировал лететь на отдых.