Оппозиционного политика Андрея Пивоварова задержали в аэропорту Санкт-Петербурга

Он рассказал «Эху Москвы», что уже прошел проверку на таможне, его самолет готовился взлететь, когда воздушное судно вернули обратно. Сейчас Пивоваров находится в пулковском отделении ФСБ. О причинах задержания ему не говорят. В то же время силовики утверждают, что он будто бы объявлен в розыск.И его собираются отвезти в отдел СК. Политик отмечал ранее, что планировал лететь на отдых.
2021-05-31T22:01:18+03:00
2021-05-31T22:01:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Эксклюзив Эха 22:01, 31 мая 2021
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