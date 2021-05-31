«Открытые медиа»: ФСБ удалила с сайта отчеты о доходах руководства с 2009 по 2019 годы

ФСБ удалила с сайта отчеты о доходах руководства с 2009 по 2019 годы, пишет интернет-издание «Открытые медиа». Декларации за прошлый год не публиковались. По словам источника издания, спецслужба воспользовалась недавно принятым законом и решила скрыть документы по этой теме. Официально в ФСБ информацию об удалении деклараций не комментировали. В прошлом году вступил в силу закон, который позволяет скрывать персональные данные об имуществе судей, сотрудников спецслужб, правоохранительных и контрольных органов и их близких даже при отсутствии угрозы их жизни и здоровью.
2021-05-31T21:32:06+03:00
2021-05-31T21:32:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:32, 31 мая 2021
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