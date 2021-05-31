Банк России установил кредитным организациям минимальный лимит для переводов через СБП

Он должен быть не ниже 150 тысяч рублей в день. Это призвано повысить доступность таких переводов, считают представители регулятора. Кроме того, Центробанк постановил, что с апреля следующего года финансовые организации должны обеспечить возможность оплаты с помощью мобильного приложения «СБПэй». Приложение позволяет расплатиться по цифровому коду в любых торговых точках, которые принимают оплату через СБП.