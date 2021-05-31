Федеральная антимонопольная служба России проводит расследование на рынке металлопроката

Кроме того, нескольким управлениям в регионах поручено провести дополнительные проверки, напомнили в ведомстве. Там не исключили, что по итогам проверок могут возбудить новые дела. Представители ФАС выступили после того, как первый вице-премьер Андрей Белоусов обвинил металлургов в том, что из-за их действий бюджет страны недополучил 100 млрд. рублей. Он предложил вернуть эту сумму в виде налогов.