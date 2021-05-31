Федеральная антимонопольная служба России проводит расследование на рынке металлопроката

Кроме того, нескольким управлениям в регионах поручено провести дополнительные проверки, напомнили в ведомстве. Там не исключили, что по итогам проверок могут возбудить новые дела. Представители ФАС выступили после того, как первый вице-премьер Андрей Белоусов обвинил металлургов в том, что из-за их действий бюджет страны недополучил 100 млрд. рублей. Он предложил вернуть эту сумму в виде налогов.
2021-05-31T21:31:16+03:00
2021-05-31T21:32:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 31 мая 2021
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