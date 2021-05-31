Ограничения на полеты в Турцию могут продлить после 1-го июня, — передает агентство ТАСС. Эту информацию подтвердили два источника, близких к оперативному штабу по борьбе с коронавирусом. Такие меры ввели с середины апреля. В правительстве объясняли их необходимость ухудшением эпидемиологической ситуации в Турции.

В свою очередь журнал Форбс пишет со ссылкой на свои источники, что запрет на большинство рейсов возможно будет действовать до 21 июня или до 1-го июля. Власти прорабатывают несколько вариантов.

Ранее, не дожидаясь решения правительства, Аэрофлот продлил ограничения на полеты в Турцию.