Латушко: Российские спецслужбы были уведомлены о проведении операции по задержанию Протасевича в Минске

Российские спецслужбы были уведомлены о проведении операции по задержанию бывшего главного редактора и сооснователя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича в Минске. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель Народного антикризисного управления, член президиума Координационного Совета Павел Латушко.

«Я бы на это смотрел с точки зрения соучастия пассивного, потому что я не имею иллюзий на предмет того, что российские спецслужбы во многом контролируют действия белорусских спецслужб, поэтому они были уведомлены о возможном проведении такой спецоперации. Я себе не представляю, чтобы КГБ не консультировался со своими коллегами в ФСБ. Та риторика, которая последовала после этого инцидента со стороны официального Кремля, говорит о том, то Кремль участвует в ликвидации следов этого преступления, пытаясь объяснить законность действий диктатора», — сказал он По мнению П.Латушко, «Кремль мог преследовать главную цель – еще раз способствовать тому, чтобы имидж Лукашенко был бы как можно более токсичен в глазах европейских мировых партнеров».

Задержанного в Минске журналиста Романа Протасевича вместе с россиянкой Софьей Сапега перевели в СИЗО КГБ Белоруссии. Родители Р.Протасевича, как передает «Русская служба ВВС», уверены, что их сына били после задержания. Адвокаты журналиста потребовали провести медицинское освидетельствование.

Бывший главный редактор и сооснователь телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич со своей девушкой Софьей Сапега был арестован в Минске чуть более недели. Лайнер авиакомпании RyanAir, которым они летели из Афин в Вильнюс, был принудительно посажен белорусскими властями под предлогом сообщения о минировании. В аэропорт Минска самолет сопровождал военный истребитель.