Российский союз туриндустрии ждет официальной информации по поводу продления ограничений на перелеты в Турцию

Российский союз туриндустрии ждет официальной информации по поводу возможного продления ограничений на перелеты в Турцию. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

«Это не вполне нормально, когда уже практически в дедлайн, информация поступает от источников. Турбизнес не может ориентироваться на информацию от источников, ему нужна официальная информация, чтобы принимать решения. сейчас тупиковая ситуация, когда ни туристы, ни турбизнес вообще не понимают, что им делать. Если продлят ограничения, то это ужасно, потому что у людей может лопнуть терпение и они начнут требовать деньги за туры. Туроператоры по идее должны возвращать деньги туристам, а бизнеса у них практически нет, потому что направления в подавляющем большинстве закрыты, значит, нет возможности возвращать деньги», – сказала она.

И.Тюрина отметила, что туристы намерены переносить даты в ожидании открытия направления.

«Большинство ждет открытия Турции. Менять направление не на что, все массовые направления закрыты, а в России подавляющее большинство мест на лето уже разобраны», — заключила она.

По информации СМИ, Россия может сохранить ограничения на перелеты в Турцию после 1 июня.