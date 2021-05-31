Кипр закрыл свое воздушное пространство для рейсов из Белоруссии

В свою очередь, самолетам кипрских авиакомпаний запрещено летать в белорусском воздушном пространстве. Как пояснили в Никосии, это стало ответом на произошедшее с самолетом авиакомпании Ryanair, когда был задержан журналист Роман Протасевич и его спутница Софья Сапега. Ранее подобные меры ввели ряд европейских стран.
2021-05-31T21:03:15+03:00
2021-05-31T21:03:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 31 мая 2021
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