Кипр закрыл свое воздушное пространство для рейсов из Белоруссии

В свою очередь, самолетам кипрских авиакомпаний запрещено летать в белорусском воздушном пространстве. Как пояснили в Никосии, это стало ответом на произошедшее с самолетом авиакомпании Ryanair, когда был задержан журналист Роман Протасевич и его спутница Софья Сапега. Ранее подобные меры ввели ряд европейских стран.